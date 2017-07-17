维文：我国在外交上若遇伤及利益的无理要求 须坚定有原则地表明立场

我国在外交上如果遇到伤及我国利益的无理要求，必须坚定和有原则地表明立场。

外交部长维文医生今天下午在外交部一场对话会上致辞时指出，我国的外交核心原则之一，是广泛交友，不与人树敌，但这不意味不惜一切代价维持友好关系。

维文说，我国外交要做到的，是促进友好关系，以此来保护和推进我国的重要利益，因此碰到伤及我国利益的无理要求时，必须站稳立场。

“我们虽然不遗余力发展广泛的关系网，但这些关系必须以相互尊重为基础，包括彼此尊重主权和国家无论大小的平等关系。”

维文是针对我国外交界近期就外交姿态展开的辩论重申我国外交的基本原则和国家利益，并回答近期受关注的外交问题，如新加坡是否忘记作为小国的永久状态，在外交上有过度举动；新加坡是否应调整自己的外交政策顺应地缘政治变化；及我国对原则和立场一致性的坚持是否局限了适应新形势的能力。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长马凯硕（Kishore Mahbubani）本月初发表评论，指我国应牢记“小国应有小国的作为”，并 借此评点我国外交团队在南中国海课题上的言论不够克制。

这个看法遭我国巡回大使比拉哈里（Bilahari Kausikan）指为“糊涂、虚假和着实危险”。他指出，马凯硕的观点“严重具误导性”，国家间的权力不对称“不代表我们须向他国屈膝或接受附属关系是国家关系的常态”。

维文说，我国的外交政策必须在反映战略环境的变化的同时，通过自身的外交政策维护作为独立国家的自由。

“我们必须预见，时不时会出现摩擦和难处。但我们的任务是要在处理这些的同时不忘外交关系的更广泛层面。我们不能采取像私企一样的应对方式。我们的国家利益远远超出私企的短期盈亏。”

除了广结善缘，我国的其他外交核心原则包括维持经济蓬勃发展、政治稳定和社会团结，不做附属国，提倡以法治和国际规范为准的国际秩序，及做一个可信和立场前后一致的伙伴。

出席这场例常对话会的约有200名公务员，其中大部分来自外交部。

免费试阅14天