今年国庆礼包历来最轻之一 礼包物品具多用途功能

今年的国庆礼包是历来国庆礼包中最轻之一，主办方表示这是因为礼包内的一些物品具有一物多用的巧妙功能，能让公众更方便地沉浸在现场的热闹气氛中。

今年的礼包加入了所有物品后约1.5公斤重，里头的物品除了有公众熟悉的折扣固本、新生水和饼干外，还有国民服役50周年纪念钥匙圈、新加坡国旗荧光棒、拍拍扇（clap banner）等。

今年的礼包内有两样物品具有多用功能，第一件是“拍拍扇”，除了能把它拿来当扇子使用外，拍打它时还能制造声响。

第二件是新加坡国旗荧光棒，除了能在夜晚时当做荧光棒，也能当国旗挥舞。

负责今年国庆礼包的筹委会后勤和财政组副主席洪健豪少校受访时说：“去年我们注意到公众一手拿着国旗，另一手拿着写着‘新加坡’字样的围巾，但同时又想拿手机拍照，很不方便。因此我们吸取了去年的经验，将其中一些物品设计为多用途，为公众带来方便。”

今年的国庆礼包推出红色和白色，以反映国旗的色调。属背包设计的礼包由两名拉萨尔艺术学院（Lasalle College of the Arts）的应届毕业生所设计，背包口属折叠式，背包前还有一个小包包（pouch）可取出。

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