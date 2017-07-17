外交部要求印度尼西亚增派资源搜索失踪的新加坡女子

（联合早报网讯）四天前在印度尼西亚水域潜水时失踪的新加坡女潜水员，至今仍未寻获，新加坡外交部已要求印尼当局增派更多资源，继续寻找失踪女子的下落。

失踪的区域销售副经理琳塔（Rinta Paul Mukkam，40岁）上个星期四（13日）与另15名新加坡籍友人出发到印尼科莫多岛附近潜水，原定今天回国。她当天上午与友人出发潜水，但结束后却没有随同其他人一同上岸。

印尼国家救援与搜寻组织（Basarnas）目前仍在搜寻失踪的女潜水员。

新加坡外交部今天答复媒体询问时指出，外交部和新加坡驻雅加达大使馆一直与印尼当局保持紧密联系，其中包括已展开搜救行动的印尼国家救援与搜寻组织。

发言人说：“在搜索行动进行时，我们要求在行动中投入更多资源。印尼当局过后增派跟更多资源，包括一辆搜救船只、一辆警方快艇和一辆海军船只，以加强搜救行动。印尼国家救援与搜寻组织也”

印尼国家救援与搜寻组织也表示将继续尝试加派更多资源到行动中。

我国外交部会继续向失踪新加坡人的家属，提供必要的领事协助，协助进行搜救行动，包括多增派一名外交部官员前往事发地点。

根据媒体报道，琳塔当时和友人在13日上午11时40分出发到潜水地点，分成小组潜水。一般上，每个小组会有两三人，以策安全。

当琳塔下潜至四米时，她停止下潜并游回较浅的两米处，还向当地潜水员示意，要他与其他三名组员继续下潜至15米。不料潜水结束后，琳塔却没有随同其他人一同上岸。

报道引述一名同团友人的话说，事发当天天气晴朗，潜水队长也嘱咐团员，当天将进行的是放流潜水，即由水流将潜水员从一处带到另一处，而不是自己游动。

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