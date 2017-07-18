植物园古树压死人事件： 树根与树干部分腐烂 但无内部腐朽迹象

植物园古树倒下压死人意外，育木师揭露古树的根部和树干部分腐烂，不过事前没有任何外部迹象显示内部腐朽。

今年2月11日，一棵270岁的香灰莉木（Tembusu）树倒下，印度籍妇女拉西卡（Radhika Angara，38岁）被压伤导致头部严重受创和多根肋骨折断，送院后下午约5时15分不治。验尸体今天针对她的死因展开研讯。

事发后为古树进行检查的私人育木师叶宗和认为，这棵香灰莉木树倒下是“难以预料”的。

他解释说，树的外部没有任何断裂、可见的腐朽或可显示腐烂的真菌生长，而根部以下的腐烂是肉眼看不见的，因此事前没有任何征兆。这次的树倒可能是因为局部性的强风，以及树冠生长不均称，对树干造成压力以致断裂。断裂点在地面上两米处，那个部分有70％腐烂。

倒下的香灰莉木高40米，树围（girth）约6.5米，最后一次是在去年9月29日接受检查。事发前几天天气不佳曾下雷阵雨，案发当日的风速一度达每小时50公里。

庭上也揭露，植物园建于1859年，当年为了建路古树的根曾被剪掉一部分，事后没有长回。腐烂相信是从根部开始的。

案发当日，死者拉西卡和法国籍丈夫西雷什（Jerome Rouch-Sirech，39岁）以及一对一岁大的龙凤胎到植物园观赏演出。树倒下时，丈夫抱着女儿即时避开，抱着儿子的拉西卡则被压个正着。

研讯下午继续。

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