登加空军基地扩建 周围农场和部分坟场土地被征用

（联合早报网讯）为扩建登加空军基地，政府将征用周围一带的土地，使附近几个农场、部分华人和回教坟场，以及道路受影响。

国家发展部、国家环境局和新加坡土地管理局今早在记者会上宣布这项消息。此次扩充计划，是为了容纳2030年后搬迁的巴耶利峇空军基地部分军事设备。

政府将在2019年1月，先征用登加空军基地（Tengah Air Base）附近的四块土地，受影响的农场包括三个食用鱼养殖场和观赏鱼养殖场，以及一个花圃。在《土地征用法令》下，业者将根据以征用日期为准的市价获得赔偿。业者今早已正式接获土管局工作人员通知。

农粮与兽医局将在今年10月，为食用鱼养殖场的新农业用地展开招标，观赏鱼养殖场和花圃的新农地招标活动，则将在日后分别由农粮局和国家公园局公布。

此外，受影响的蔡厝港坟场地段，共有4万5500个华人坟墓和3万5000个回教坟墓须要被清除。当局将分阶段挖掘坟墓，第一批受影响的家属可从今年9月起有至少一年的时间认领坟墓。

由于本地土地有限，政府从1998年11月起实施新的土葬条例，限定所有土葬的安葬期限为15年。此次受影响的坟墓被清除时都将已达到15年的期限。

鉴于登加空军基地往西部扩展，现有的林厝港路须要改道，受影响的部分路段包括“绿色遗产之路”（heritage road），因周围草木葱郁而得名。有关当局正在研究改道细节，尽可能减少对树木和环境的影响。

巴耶利峇空军基地迁移后，将腾出800公顷的土地供新发展用途。

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