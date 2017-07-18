公务员首长王文辉9月退休

公务员首长兼总理公署（战略）常任秘书王文辉将在9月1日从政府行政服务职位上退休，由现任内政部常任秘书兼总理公署、国家安全及情报协调常任秘书叶成昌在同天接任。

总理公署的公共服务署今天宣布这项任命时，也同时宣布一些常任秘书职位调动，其中包括由交通部常任秘书彭建强接任内政部常任秘书。

王文辉（56岁）在公共部门服务超过31年，曾在当年的交通及新闻部、贸工部、公共服务学院、内政部及淡马锡控股公司担任要职，并于2000年至2016年间在国防部、交通部、贸工部及财政部等部门担任常任秘书。他是在2010年受委为公务员首长。

他也曾是多家法定机构的主席，包括国防科技局、新加坡海事与港务管理局、会计与企业管理局及国内税务局。

叶成昌（53岁）就任公务员首长兼总理公署（战略）常任秘书后，将留任总理公署、国家安全及情报协调常任秘书，同时从9月1日起卸下内政部常任秘书职务。

主管公共服务的副总理兼国家安全统筹部长张志贤感谢王文辉多年来为公共部门所作出的卓越贡献。

“身为公务员首长，王文辉在带领公共部门建立创新文化发挥关键作用，使公共服务变得更大胆创新。他推动公共部门转型，令各部门携手合作推出以国人为中心的政策和服务，并与社区建立伙伴关系。他也引导公共服务迈向成为数码政府，善用科技和数据更好地协助政策制定，为国人服务。”

张志贤认为，以王文辉的丰富经验，将能继续在其他领域做出贡献。

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