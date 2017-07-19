今早开盘后可关注的股票

美国隔夜股市涨跌互见，道琼斯工商指数收低0.25％，纳斯达克指数上扬0.47％，标准普尔指数则微升0.06％。

在星展集团（DBS）股价攀涨的带动下，本地股市昨天冲破3300点关口，全天上扬7.84点或0.24％至3306.08点。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

1. 星展集团（DBS）开市前宣布，将于本月25日发行5亿美元（约6亿8300万新元）绿色债券，成为本地第一家离岸绿色债券的发行者。这批债券的发行利率为3个月伦敦银行同业拆息率（LIBOR） 高出0.62％

2. 凯德商务产业信托（CapitaLand Commercial Trust）第二季每单位派息同比上扬3.2%至2.27分，上半年每单位派息为4.59分，比去年同期增加4.6%。

3. mm2亚洲（mm2 Asia）子公司MM Connect发行总值为9304万元的可转换票据和债券，票息率为2%。

4. 新科工程（ST Engineering）闭市后宣布旗下的新科宇航公司在2017年第二季取得总额6亿5000万元的新合约，将提供的服务包括重型机身和引擎维修、零件修理和翻修，以及货机改装。

5. 房地产公司杰俐（Rowsley）将从大股东林荣福手中收购他持有的康生医疗私人有限公司（Thomson Medical）100％股权，以及马来西亚上市的TMC生命科学（TMC Life Sciences）的70.36％股权，以展开集团在医疗保健业的扩展计划。

6. 第一通（M1）第二季净利同比下滑20.8％至3250万元。受到折旧及利息支出增加影响，集团今年上半年的净利也比去年同期减少17.6％，报6880万元。

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