人力部加大力度关注五领域就业情况

人力部将针对五个领域，加大力度关注其就业情况，并加强现有措施，以提高效率，帮助更多求职者填补这些领域的职位空缺。

五个领域是金融、专业服务、医疗、资讯通信与媒体以及批发贸易领域。

人力部长林瑞生今早参观劳动力发展局的“升级版”职业中心时，透露这个消息。

他说，这个具针对性的举措将由人力部第二部长杨莉明领导。而在个别领域中，将有一名相关部门的高级政务部长负责管理，与她联手推动措施，以促进其就业情况。

“比起其他领域，经济转型将对这些领域带来较大的冲击，它们在淘汰现有工作机会的同时，也将制造更多新的工作……我们将与个别政府部门及劳资政伙伴合作，发掘个别领域就业所需，包括可能遭淘汰的工作岗位、新工作机会及相关技能需求等，从而推动其就业进展。”

劳动力发展局设立“提升版”职业中心，推出更具针对性服务及措施，帮助更多求职者成功找到适合自己的工作。

今天起正式启用的“职业联系站”（Careers Connect）设有20台电脑供求职者使用，并提供他们求职讯息，包括目前市场需求较高的职业，以及如何精进技能及面试表现，以提升就业机会等。

此外，配合新职业中心成立，劳发局正式启用具针对性计划，为面对不同挑战及困境的求职者提供援助。

这包括为期两个月的“职业催化剂”（Career Catalyst）计划，帮助求职者发掘其职业兴趣及志向，并教导他们做事业规划，并增进技能以达到目标。

另外，旨在帮助失业者重拾信心的“职业充电”（Career Recharger）计划提供求职者一对一精神辅导，帮助求职者渡过艰难的事业低潮。

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