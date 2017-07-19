滥用内政部系统查资料恐吓女友 前警员判入狱一个月八个星期

一名警员多次滥用内政部系统查找女友的案底和报案记录，以及恐吓和伤害另一名女友，今天被判入狱一个月又八个星期。

被告哈菲兹（30岁）2009年加入警队，案发时位阶警曹，据了解他已被停职。

2015年8月，哈菲兹结识女子迈祖拉（27岁）。案情显示，他与迈祖拉开始交往后利用职便，使用警队派发给他的手提电脑登录内政部的两个系统，搜索迈祖拉是否有案底和与她相关的报案记录。他在2015年8月至10月间，数十次滥用工作系统搜索私人资料。

哈菲兹不仅使用自己的账号和密码，还利用同事伊斯曼警长的密码登入系统，两人案发时都隶属于中央警署。哈菲兹早前为了工作上的需要取得伊斯曼的登录密码。

同年11月，哈菲兹在接受调查时不仅谎称不认识迈祖拉，还唆使迈祖拉撒谎骗查案人员两人之间没有任何关系。

另一方，2016年3月，哈菲兹开始与另一名女子交往，她当时住在芽笼一个旅馆里。

今年2月27日上午，女友发现哈菲兹查看前女友的面簿，两人为此在旅馆房内发生激烈争执。在争吵的过程中，哈菲兹抢过女友的手机，威胁要把她的裸照放上网。

哈菲兹面对31项滥用电脑和网络安全法令的罪状，以及三项妨碍司法公正、恐吓和蓄意伤人的控状。

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