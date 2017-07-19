预购组屋等候时间缩短至两年半

（联合早报网讯）年轻夫妇未来购买新组屋单位，等候时间可缩短至两年半，也可通过新的组屋销售模式选购更多剩余组屋单位。

为帮助年轻夫妇更早得到新屋钥匙，建屋发展局今天宣布两项新措施，第一项为在展开预购组屋销售活动之前，为一些指定项目预先建造组屋，使买家的等候时间缩短至两年半。

当局预料在今年第四季预先建造1000个组屋单位，分布于三巴旺、盛港和义顺三个非成熟组屋区。这些单位将在明年下半年出售，预计2020年第四季至2021年第一季竣工。因此买家从申购到领取新屋钥匙的等候时间，将从一般的三四年缩短至两年半。

另一项措施是新推出的“剩余组屋再销售活动”（Re-Offer of Balance Flats，简称ROF），把之前的剩余组屋销售活动（Sale of Balance Flats）中未售出的组屋凑集在一起，并再次出售。

首个剩余组屋再销售活动将在今年8月配合预购组屋销售活动展开，推出去年11月的1394个剩余单位供买家选购。建屋局将保留95％的单位给首次买家，其余5％则留给第二次买家。

剩余组屋再销售活动每年将举行两次，配合2月和8月的预购组屋销售活动进行。加上每年5月和11月的剩余组屋销售活动，买家每年将有四次机会选购剩余组屋单位。

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