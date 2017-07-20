无业汉掐死认识10年的妇女 被判入狱18年

无业汉2013年偷窃认识10年妇女的金饰被发现后误杀她，他星期四被判入狱18年。

马盖斯沃然（50岁）2013年12月9日早上在义顺第875座组屋杀害妇女坎内（62岁）。控方之前促高庭司法委员对他施加终身监禁，但辩方律师反对说终身监禁应保留给对社会构成危险的被告。

司法委员符晓平考虑到马盖斯沃然并非有预谋杀人，打劫时一时冲动杀人，星期四判他入狱18年。

马盖斯沃然与坎内一家人相识10多年，在2000年至2004年间替坎内的儿子打工。他偶尔会参加他们的家庭聚会，也曾几次向他们借钱。

马盖斯沃然案发前不久在马来西亚买了一个住宅单位，急需5000元令吉（约1620新元）付房贷。

他案发早上约8时35分到达坎内的住处，向她借钱不果后趁对方转身到厨房梳洗时，到卧室去偷东西。他强行打开衣柜，找到一万多元首饰。马盖斯沃然被坎内逮个正着时，求她让他把首饰拿走，坎内不肯，称要打电话通知儿子。

马盖斯沃然一把推倒坎内，一手用枕头捂着她的脸，另一手掐她脖子，直到手酸后才改用双手按着枕头直到坎内停止挣扎，整个过程约10分钟。他典当首饰换取2万6300元令吉（约8522新元），还了房款后还买首饰送妻子及请陌生人喝酒吃饭。

马盖斯沃然的妻子过后见他成天喝醉不工作，质问他钱从哪来，并坚持要来新加坡弄清楚借钱的事。12月17日，妻子骑电单车载马盖斯沃然，后者虽然中途两次下车，但最终仍跟着妻子来到兀兰关卡，结果在那里被捕。

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