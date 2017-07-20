醉酒驾车巴士司机被判监禁15个月

边喝伏特加边驾巴士以致连连闯红灯，几次差点发生意外的巴士司机被判监禁15个月，吊销各级驾照10年和罚款1000元。

被告纳吉布尔拉赫（Nagibullah Raja Saleem，28岁）上个月承认醉驾、驾驶时使用手机以及鲁莽驾驶共三项罪名，案件展期至今天下判。他案发时受雇于新捷运，驾驶162号路线，现已被解雇。

国家法院法官下判时说，比起一般驾车者公共交通司机必须肩负起更大的责任。被告案发当天的行为无疑是鲁莽和不负责任的，他仿佛把电影和电子游戏中的动作画面搬到现实世界来。去年6月29日下午4时15分至6时15分之间，由纳吉布驾驶的巴士一路上险象环生。

巴士上安装的多部闭路摄像机拍到，纳吉布在数十公里的车程中，六次喝酒、六次闯红灯、三次几乎与其他车子相撞，和两次差点撞上防护栏。

过程中，巴士途经丹戎巴葛安顺路、多美歌槟榔路（Penang Road）、维多利亚街、碧山和中央高速公路等路段。下午4时15分至5时40分之间，纳吉布载乘客从珊顿道巴士终站往杨厝港巴士终站；下午5时40分至约6时20分间巴士停止服务，纳吉布驾巴士回返珊顿道巴士终站。

他呼出的气体中，每100毫升含有不少于84微克的酒精，是35微克法定上限的2.4倍。

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