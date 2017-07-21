勿洛市中心综合大厦来临星期天起开放

位于勿洛市中心的综合大厦将从这个星期天起开放。届时，大厦管理委员会将与各政府机构合作推出更多综合活动，例如让有慢性病的病患参与图书馆主办的健康讲座，让居民的生活可以得到更全方位的照顾。

比邻勿洛市镇广场，占地近两公顷，总面积约43590平方公尺的心动大厦（Heartbeat@Bedok）历经三年建造，综合了甘榜菜市民众俱乐部、勿洛综合诊疗所、乐龄护理中心、图书馆等多种设施。

心动大厦的各项设施将于未来半年逐步开放让公众使用，当中包括30多家零售商店以及托儿设施。

东海岸集选区基层组织顾问李奕贤将领导一个大厦管理委员会，探讨人民协会可以如何与各政府机构合作，推出更多的综合活动。

他今早受访时表示，已设下目标，希望未来有四成在心动大厦举办的活动是综合活动。

另一方面，新的勿洛综合诊疗所的面积是原有的三倍，将提供复建、放射诊断（diagnostic radiology）等新设施。诊所料将于本月底开业。

除了医疗设施，心动大厦内的网球场也是ActiveSG建造的首个有盖公共网球场。其他的设施还包括游泳池和健身房。

游泳池将从8月起开放，其余设施则将从9月起开放。

这家健身房是本地第三家设有具包容性设施的健身房，有八组运动设施可供年长者及体障人士使用。

设在心动大厦内的甘榜菜市民众俱乐部也将推出更多适合举家参与的活动。

李奕贤说，将勿洛市中心周边原有的运动设施集合在心动大厦内后，空出来的土地可以建造更多的组屋，让更多年轻家庭迁入，为这个拥有40年历史的市镇注入更多活力。

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