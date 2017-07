SMRT在推特上发文表示,由于轨道出现故障,金文泰至丹戎巴葛段开往巴西立方向的列车需要多15分钟的川行时间。

它表示,这次延误与信号系统无关。

[EWL]:Due to a track fault(not related to new signalling system),Pls add 15mins travel time from #Clementi to #TanjongPagar towards PasirRis — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) July 21, 2017