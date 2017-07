一辆拖车今晚9时许撞上行人天桥,导致马里士他路部分关闭。

陆交局在推特上发文,证实了这起事故。

Accident on Balestier Road (towards Jalan Kebun Limau) after Mcnair Road. Balestier Road closed after Mcnair Road— LTATrafficNews (@LTAtrafficnews) July 21, 2017