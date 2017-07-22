挖土机撞天桥事件 并未造成人命伤亡

一辆载着挖土机的拖车，在马里士他路往汤申路方向行驶时，挖土机的怪手突然撞上一座行人天桥。事故造成部分路段关闭，所幸无人命伤亡。

这起事故据悉发生在昨晚约9时30分，一辆载着挖土机的拖车突然撞上行人天桥，导致天桥过后出现倾斜、下陷现象。

陆路交通管理局的路况推特从晚上9时45分开始，便发推文出现道路关闭及交通阻塞的情况。截至昨晚11时30分，关闭的道路包括德申宋路（Tessensohn Road）过后的马里士他路，及麦奈雅路（McNair Road）过后的马里士他路等。

不少网民在事故发生后，纷纷在社交平台上传事故的照片。一名网民的照片显示，挖土机的怪手撞上行人天桥后，天桥出现明显下陷的情况。周围也聚集许多公众，在一旁驻足围观。

陆路交通管理局在面簿帖文指出，天桥出现的损坏，相信是由于拖车上的挖土机没有完全收好造成的。为了安全起见及进行修复工作，交警关闭了马里士他路部分路段。

陆交局也派人员到场评估天桥的损坏情况，并进行必要的修复工作。陆交局呼吁公众，避免使用受影响的天桥，并且应该利用周围的交通灯及斑马线，安全地使用公路。

陆交局指出，五条巴士服务也因事故转道，并证实事故没有造成人命伤亡。截至本报截稿时间，警方仍在现场进行调查工作。

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