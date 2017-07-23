中峇鲁民众俱乐部完成翻新后启用

（联合早报网讯）中峇鲁民众俱乐部完成约三年翻新工程后重新启用，更新后的设施更有效利用空间，可供民众俱乐部举办更多迎合年轻家庭兴趣的新课程及活动，更好地满足中峇鲁区近年人口结构年轻化的需求。

兴建于1951年英国殖民时期的中峇鲁民众俱乐部，是本地历史最悠久的联络所。这是该民众俱乐部的第五次进行大规模翻新，今天正式启用。

中峇鲁民众俱乐部包括一座主楼和一座后来在1960年代兴建的副楼构成。翻新后，建筑格局维持不变，但空间经重新设计后显得更宽敞，同时增添无障碍通行设施。主副楼之间还有一座有盖天桥衔接，为居民提供通行方便。

民众俱乐部的多功能礼堂也焕然一新，天花板设得更高，可让居民进行柔软体操或啦啦队活动。翻新后舞蹈室可举办更多吸引健身发烧友好及年轻人的新课程，如尊巴舞（zumba）、弹跳床健身运动，以及芭蕾舞蹈和爵士舞蹈课程。

总理公署部长陈振声以丹戎巴葛集选区基层顾问身份，为民众俱乐部主持重新启用仪式。出席活动的还包括同为丹戎巴葛集选区基层顾问的财政部兼律政部高级政务部长英兰妮、杨益财，以及拉丁马士区基层顾问兼总理公署、外交部兼人力部政务部长陈振泉。

负责丹戎巴葛—中峇鲁区事务的英兰妮受访时说，中峇鲁区近年来增添几座选择性整体重建计划（SERS）下的新组屋，人口结构如今是丹戎巴格集选区最年轻的，她希望民众俱乐部今后推出更多迎合年轻家庭和孩童需求的活动，其中包括编码课程。

中峇鲁民众俱乐部管理委员会（CCMC）聆听居民的反馈后，决定保留两座二战时期的防空壕，其中一个的空间重新设计为设备齐全的烹饪工作室。管理委员会考虑将另一个防空壕出租。

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