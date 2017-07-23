SMRT将跟进车长与乘客沟通纠纷

（联合早报网讯）

一名SMRT巴士车长被指与乘客出现沟通问题后，索性选择停驶巴士，SMRT强调会跟进这起纠纷，并向受影响乘客致歉。

日前乘坐SMRT969号巴士的马来族乘客法菱（Fareen Salauddin），前天在面簿称，华族巴士车长因无法以英语说明两名儿童应付的车资，竟突然停开巴士，以致法菱等乘客需多等一趟巴士。

法菱说，这起事件浪费了乘客的车费及时间，他也斥责司机的英语程度太低，并要求SMRT让所有外籍司机接受基本英语会话课，促进司机与乘客的沟通。

SMRT今天在面簿帖文说，公司认真看待乘客反馈，并将跟进这起事件。公司也向公众保证，所有巴士车长都有上课，以加强英语的理解与沟通能力。公司也鼓励车长若遇到沟通问题，向其他乘客求助，并呼吁公众挺身而出，帮忙解决沟通问题。

法菱也在帖文中指另一名车长要求身高仅0.86米的孩童乘客，支付车费。然而据通联售票处（TransitLink）网站资料显示，身高不到0.9米的7岁以下儿童，若与成人乘车都能够免费搭车，上车时也无需出示优惠车资卡。

对此法菱指出，由于如今许多7岁孩童都比从前高大，他希望SMRT推出更合时宜的车资结构解决这类车资问题。

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