女子在机场砸工作人员 判监24天

（联合早报网讯）女子因无法领取登机证在机场柜台发飙拿标示牌砸工作人员，今天被判入狱24天。

上个月11日晚上约11时，来自中国的被告常丽慧（33岁）到樟宜机场第三搭客大厦的新加坡航空公司售票柜台领取登机证。根据案情，常丽慧早前使用家人的信用卡购买了一张机票。

常丽慧把护照和信用卡交给新航柜台人员陈雪玉（30岁），不过陈雪玉发现护照和信用卡上的资料不一样，于是询问卡是谁的。常丽慧称信用卡是她家人的，那个人在中国北京。

由于陈雪玉无法确认信用卡持有人的身份，也无从证实持有人是否同意购买机票，所以没有发出登机证给常丽慧。她建议常丽慧通知信用卡持有人联络新航中国办事处，确认他同意购票。

常丽慧气愤地答说她没有手机，也无法联络上那名家人，然后破口大骂。

常丽慧之后要求退款，当她得知得等上两三个星期才能取回退款时更是火焰高涨，边指着陈雪玉边骂。

陈雪玉打电话向主管汇报情况时，常丽慧随手拿起桌上“柜台关闭”的标示牌猛丢向陈雪玉的脸。陈雪玉痛得大叫，左眼眉毛处和鼻梁被割伤流血。

庭上揭露，标示牌长约25公分，宽六公分。常丽慧事后没有道歉，立即转身离开回到酒店，她隔天在酒店被捕。（人名译音）

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