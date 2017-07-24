Grab获20亿美元投资

（联合早报网讯） 东南亚私人召车服务商Grab获得中国私人召车服务商滴滴出行和日本软银集团的20亿美元（约27亿新元）的投资。

Grab预计能在这次最新一轮的融资活动中，筹集另外5亿美元。总额达25亿美元，是本区域有史以来最大规模的单轮融资额。

融资完成后，Grab将继续加强在地区互联网经济中的领先地位，为消费者提供安全的交通和金融产品，并不断创造新的就业与增长机会。

Grab是本区域使用量最高的召车服务平台，在第三方召德士平台市场占95％的份额，在召私家车市场占有71％的份额。

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