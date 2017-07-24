李总理：别让他国种族宗教纷争影响我国互信与和谐

新加坡是个和平的绿洲，但身处一个危机四伏的世界，难于与世隔绝。李显龙总理敦促国人不要让其他国家的种族宗教等纷争影响我们的互信与和谐。

李显龙总理晚上与社区和宗教领袖举行闭门对话会，他在开场演讲时指出，新加坡的宗教领袖了解有相互适应调节的必要，他们拒绝接受极端意识形态，也反对排他的宗教教义；各社群和睦共处、和平地奉行自身的信仰与风俗。不同宗教场所伫立于直落亚逸或桥北路，正是我国为多元种族和多元宗教社会的写照。

“我们是个和平的绿洲，但我们生活在一个危险的世界。我们必须竭尽所能不受其他国家冲突和纷争影响；当我们看到其他地方发生宗教冲突，我们必须了解那些争斗与我们无关；不论叙利亚或伊拉克发生什么问题，那些都不是我们的问题；我们不能让其他地方的事件影响新加坡不同种族和宗教之间的信任与和谐。”

然而，李总理也说，新加坡不可能与世隔绝，其他地方的种族或宗教冲突，可影响新加坡；其他地方发生如果发生受伊斯兰国组织或卡伊达等极端主义组织启发的恐怖袭击，新加坡回教和非回教徒的观念和态度也都可能起变化。

“西方和中东国家近期出现不少受伊国组织启发的袭击，我们应当预料得到这些袭击和区域与国内的局势，会让新加坡人产生一些疑问和疑虑。”

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