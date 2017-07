地铁南北和东西线受间歇性电力故障影响,列车服务间隔时间将延长。

SMRT今早7时30分左右,发特推文宣布此消息。

Trains running at longer intervals due to intermittent power fault on NSEWL. Crowds expected at stations. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) July 24, 2017

9时35分更新:裕群到联邦站行车时间延长20分钟

[EWL]: Due to an earlier track circuit fault at #Commonwealth, pls add 20 mins train travel time from #JooKoon to #Commonwealth.