樟宜机场第四搭客大厦室内装潢融入本土特色

即将启用的樟宜机场第四搭客大厦在采用高科技的自助登机系统与安检设施之余，室内装潢和艺术作品也充满本土风味，希望让乘客感受一丝新加坡的风土民情。

樟宜机场首次在搭客大厦内设置永久性的传统文化区（heritage zone），展示了1880年代至1950年代的店屋外观，这些风貌至今仍可在牛车水和加东一带看到。其中，土生华人店屋外观“隐藏”了一个巨型LED屏幕，特定时间一到，便会上演一套数码音乐剧，讲述浪漫的爱情故事“娘惹之恋”（Peranakan Love Story）。

新加坡樟宜机场集团第四航站楼策划统筹组副总裁傅丽珊说，这是集团第一次如此大规模地在搭客大厦内融入本土文化。“这不仅能让外国乘客进一步了解新加坡文化和历史，对本地乘客而言，也极具教育意义。”

“娘惹之恋”由本地资深音乐人李迪文创作，主题曲采用了他1994舞台剧《甘榜安柏》中的Bunga Sayang。

T4的室内设计灵感取自胡姬花花瓣，不论是天窗、大理石地砖和地毯等，处处都可看到对称的花瓣设计。

耗资约9亿8500万元兴建的T4将大量采用自助服务，推出一整套结合脸部特征识别技术的"快捷与顺畅通行"（Fast and Seamless Travel，简称FAST）措施。从办理登机手续、托运行李、移民通关至登机，全程无需与机场职员接触，唯有安检过程除外。

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