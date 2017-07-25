林瑞生：尽管工业意外死亡人数下降 业者不应掉以轻心 

人力部长林瑞生今晚出席一场活动时告诉业者，尽管本地工业意外死亡人数从去年下半年起有所下跌，但业者不应把工作场所安全与卫生视为理所当然。

林瑞生今晚出席在圣淘沙名胜世界举行的第12届工作场所安全与卫生颁奖典礼时，提出上述看法。他致词时说，本地工作场所死亡人数，去年上半年曾一度达到42人。然而经劳资政三方加强执法、惩罚及宣传工作后，死亡人数在去年下半年已大幅下滑43%至24人，今年上半年又再度下降21%至19人。

虽然如此，林瑞生以14日发生的施工中高架桥致命意外，呼吁业者不应掉以轻心，并强调维持工作场所安全与卫生的重要性。

他说：“目前这起事故起因仍在调查中。然而这不是一场自然灾害，要是工程的参与者能多注意高架桥的设计与建造过程，及工人的安危，这肯定是场可以避免的人为事故。”

林瑞生强调，拥有安全的工作场所对企业而言是好事，毕竟安全与生产力是相互影响的。林瑞生也希望企业认真对待工作场所的安全与卫生，并意识到这方面的投资，能让企业及员工受益。

今年共有172家公司和个人在七个项目中获奖，获奖者去年共确保超过10万名员工每天能安全返家。吉宝集团是今年最大赢家，共赢得36个奖项。

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