AHTC状告刘程强和林瑞莲等人

（联合早报网讯）阿裕尼—后港市镇理事会（AHTC）所委任的独立委员会，透过诉讼途径代为向市镇会的数名理事追讨不当的付款。

《联合早报》所获取的法律诉讼登记册（cause book）文件显示，这个由工人党管理的市镇会基于工人党秘书长刘程强，主席、市镇会副主席林瑞莲和助理秘书长、市镇会主席毕丹星等人，有违受托责任（fiduciary duties），状告这些人。

刘程强、林瑞莲和毕丹星也是阿裕尼集选区国会议员。市镇会之前委任的管理代理FMSS以及负责人侯文芳也列入被告名单里。

文件也显示，AHTC是在本月21日向数人发出传讯令状（Writ of Summons）的，AHTC要追讨的是超过62万元的经算定损害赔偿申索（liquidated claims），以及超过400万元的未经算定申索（unliquidated claims）。

AHTC今年初委任了一个由三人组成的独立委员会，以跟进市镇会独立会计师事务所KPMG有关市镇会已付款项（past payment）的审查报告结果，并在必要时采取行动，包括司法行动。

这个委员会由高级律师菲立·惹耶勒南（Philip Jeyaretnam）担任主席，其他成员包括另一名高级律师斯尼华申（N Sreenivasan）以及KPMG合伙人王邦泰。菲立·惹耶勒南昨天受询时表示不愿置评。

根据KPMG会计师事务所去年10月31日呈交市镇会和建屋发展局的审查报告，AHTC有至少2300万元的款项是由利益冲突者自行批准给自己的，这当中存在利益冲突的疑点。此外，报告也点出市镇会的不正当付款多达150万元，其中有至少60万元是市镇会应追讨回的。

2015年2月，审计总长在完成一年的审计工作后，公布对阿裕尼—后港—榜鹅东市镇会（Aljunied-Hougang-Punggol East Town Council，简称AHPETC）2012-13财政年财务报告的审计结果时，则归纳出市镇会存在五大疏失。其中重点反映该市镇会内部会计程序的根本缺陷，如严重的利益冲突问题，以及内部管控措施薄弱和不足。

工人党是在2015年9月大选中失守榜鹅东区后，把AHPETC重组为AHTC的。

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