阿裕尼—后港市镇理事会 向工人党等人展开3371万余元的诉讼

阿裕尼—后港市镇理事会(AHTC)通过市镇会所委任的独立委员会,指工人党的林瑞莲、刘程强和毕丹星等人,违反受托责任(fiduciary duties)和应尽的责任(duty of care and skill),准备索讨错误付给FM Solutions and Services(简称FMSS)和FM Solutions and Integrated Services(FMSI)的3371万余元损失。

AHTC是在本月21日(上周五)入禀高等法院,向八名答辩人展开民事诉讼。除了上述三人,另五名答辩人为市镇会的受委成员蔡誌泓和符策涫,以及市镇会的管理代理FMSS、FMSS的负责人侯文芳和已故丈夫卢仲明(由遗产代理人代表)。

罗忠明和侯咏芬也是长期工人党支持者,也是市镇会的职员。

林瑞莲、刘程强和毕丹星中午联合发表声明说,确定个别收到索偿文件,并否认所有指责,包括违反受托和应尽的责任;设立一个有问题的系统,去委任FMSS,使它和其职员得以从中牟利,以及与建筑师签约,违反了对市镇会应负起的职责。

以“市镇会成员所做的是出于诚信和以居民利益出发,将抗辩”为题的声明,也提到索偿书要林瑞莲和刘程强说明他们从委任FMSS得到的盈利,并要求他们赔偿125万元,但两人表明“我们没得到一分钱”。

三人和另两名答辩人蔡誌泓和符策涫已联聘Tan Rajah & Cheah律师事务所,将为案件抗辩到底。

代表AHTC的是旭龄及穆(Shook Lin & Bok)律师事务所。

FMSI是外包商,曾为市镇会提供维修和电梯紧急服务。

