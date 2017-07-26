阿裕尼—后港市镇理事会 向工人党等人展开3371万余元的诉讼

阿裕尼—后港市镇理事会（AHTC）通过市镇会所委任的独立委员会，指工人党的林瑞莲、刘程强和毕丹星等人，违反受托责任（fiduciary duties）和应尽的责任（duty of care and skill），准备索讨错误付给FM Solutions and Services（简称FMSS）和FM Solutions and Integrated Services（FMSI）的3371万余元损失。

AHTC是在本月21日（上周五）入禀高等法院，向八名答辩人展开民事诉讼。除了上述三人，另五名答辩人为市镇会的受委成员蔡誌泓和符策涫，以及市镇会的管理代理FMSS、FMSS的负责人侯文芳和已故丈夫卢仲明（由遗产代理人代表）。

罗忠明和侯咏芬也是长期工人党支持者，也是市镇会的职员。

林瑞莲、刘程强和毕丹星中午联合发表声明说，确定个别收到索偿文件，并否认所有指责，包括违反受托和应尽的责任；设立一个有问题的系统，去委任FMSS，使它和其职员得以从中牟利，以及与建筑师签约，违反了对市镇会应负起的职责。

以“市镇会成员所做的是出于诚信和以居民利益出发，将抗辩”为题的声明，也提到索偿书要林瑞莲和刘程强说明他们从委任FMSS得到的盈利，并要求他们赔偿125万元，但两人表明“我们没得到一分钱”。

三人和另两名答辩人蔡誌泓和符策涫已联聘Tan Rajah & Cheah律师事务所，将为案件抗辩到底。

代表AHTC的是旭龄及穆（Shook Lin & Bok）律师事务所。

FMSI是外包商，曾为市镇会提供维修和电梯紧急服务。

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