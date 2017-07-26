女佣行窃恐吓雇主 被判监禁四年两个月

女佣受雇没多久就开始行窃，她过后甚至直接拿剪刀架在卧病男雇主的脖子上逼对方说出提款卡密码。

印度尼西亚籍女佣厄科（30岁）承认抢劫、偷窃和恐吓等共七项控状，今天被判监禁四年两个月。其中抢劫罪状的刑罚包括至少六下强制性鞭刑，由于厄科豁免打鞭，法官因此下令她另坐牢12个星期取代鞭刑。

厄科从2015年底开始到周胜文（60岁，译音）家打工，负责照顾患有帕金森症，长期卧床的周胜文。她受雇于周胜文的妻子，事发地点是兀兰81街第873座组屋的一个单位。

去年9月23日上午约9时，厄科从客厅找来胶带和剪刀到周胜文房里。案情显示，她把剪刀架在男雇主脖子上，威胁对方说出提款卡密码，否则就杀了他和剪下他的乳头。感到害怕的周胜文为了保命，给了厄科一组假的密码。

密码一到手，厄科立即用胶带捆上男雇主的双手，和封起他的嘴巴以免他求救。她之后在屋内四处翻找想取回护照，她最终撬开主卧室的抽屉拿走护照，同时偷走里头一个首饰盒。

盒子里有多条金链、坠子、耳环和戒指等，总值约2650元。她逃离前顺道偷走了桌上100元现金。周胜文的儿子在上午约9时55分发现父亲遇袭。

厄科逃离后，同日上午约11时搭船逃回印度尼西亚峇淡岛。调查揭露，厄科也曾在2015年12月，趁周胜文睡觉时从他钱包里偷走700元现金。

厄科潜逃约七个月，她今年5月9日尝试入境本地工作时被逮捕。

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