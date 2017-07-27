我国地铁网络可靠度上半年有进步

初步数据显示，我国地铁网络今年上半年的整体可靠度与首季相比有见改善，延误超过30分钟的事故也比去年同期显著减少，但这些都不包括因地铁南北线测试新列车信号系统所造成的延误事故。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早在第四届基础设施维修论坛上透露了地铁网络可靠度的最新数据。

今年上半年，列车平均每行驶39万3000公里发生一起延误超过5分钟的事故，比首季度的35万4000公里来得高。去年全年的地铁可靠度则是每17万4000公里发生一起事故。

滨海市区线除外，其他地铁线的表现都有进步，其中以东北线最为出色，平均每行驶97万8000公里发生一起事故。

至于列车延误超过30分钟的严重事故，今年上半年发生了三起，去年同期则有10起。

但许文远不忘指出，这些都是初步数据，而且并不包括地铁南北线测试新列车信号系统所造成的延误事故。

他说，新信号系统在两个星期前更新软件后运作已更顺畅，但偶尔还会出现列车与轨道信号间断的问题，而信号系统供应商泰雷兹（Thales）正在探讨如何让系统更稳定。

“我们有信心南北线新信号系统很快就能稳定，只要没有意外，希望会在今年内......系统稳定后，我们将会在尖峰时段让更多列车穿行，乘客将能受益。”

许文远指出，有了南北线的经验，东西线预计在今年底更换新信号系统时，将会更快速。

另外，许文远也提到，鉴于台北捷运去年达到列车平均每行驶100万公里发生一起延误超过5分钟事故的佳绩，他决定把我国原本每行驶80万公里发生一起事故的2020年目标，也增至100万公里。

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