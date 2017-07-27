乌节中央城少年坠楼事故 男死者翻围栏为拍视频放上网

原定的圣淘沙之行因午后一场雨被迫取消，少年和女友人于是改道到勿洛找朋友。巴士途经乌节路时少年尿急想要上厕所，结果却在那里发生意外，永远到不了目的地。

乌节中央城（Orchard Central）今年2月24日发生坠楼事故，验尸庭今天针对17岁少年曹华光的死展开研讯。

案发当天，曹华光和女友人鲁思·萨玛尼（17岁）在下午约4时来到连接乌节中央城和乌节门（Orchard Gateway）之间的连桥。

庭上播放的闭路摄像画面揭露，两人当时指着远处像是在讨论事情，之后曹华光便用双手握着铁制扶手撑起身体，越过1.2米高的玻璃围栏，砸穿壁架从四楼跌下。他送院后伤因头部受创和内脏擦伤等，同日伤重不治。

曹华光高1.74米，重79公斤，案发时等待入伍服役。

查案人员林威警曹长供证时说，鲁思原本说曹华光是为了捡掉落的手机，进一步问话后才透露，曹华光要跳到壁架上让鲁思为他拍视频上传到网上。他们以为壁架很稳固，但这个以硅酸鈣板（calcium silicate board）制成的结构并不能承重。

林威也说，曹华光和鲁思过去曾尝试从建筑的二楼跳到地面。根据曹华光的朋友形容，他是个勇于冒险的人，非常愿意尝试高难度的动作，热衷于滑板运动。

验尸官将在今天下午4时发表结论。

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