整体组屋转售价格第二季微跌0.1％ 但交易量升32.5％

组屋转售价格指数今年第二季微跌0.1％，但交易量上升了32.5％。

建屋发展局今早发布第二季组屋转售市场报告，在刚过去三个月转手的组屋从第一季的4530个单位，增加到6001个。整体组屋转售价格指数则从133.9点下跌至133.7点。

出租的组屋也从9981个增加至1万零929个，上升了9.5％。

建屋局下个月将在武吉巴督和盛港推出3850个预购组屋，也会在新的“剩余组屋再销售活动”（Re-Offer of Balance Flats，简称ROF）下推出首批1394个新单位。

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