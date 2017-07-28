国防部与武装部队所有人员须下载SGSecure应用

（联合早报网讯）国防部与新加坡武装部队推行反恐培训计划，供旗下所有人员参加，让他们掌握相关知识及技能以备不时之需。

计划首阶段要求包括全职国民服役人员、正规军人以及国防执行官等人员下载“全国保家安民计划”（SGSecure）手机应用，以进行里头的电子学习课程。

国防部针对近期有数十名相信是国民服役人员的用户，在SGSecure手机应用下载页面上留言表示被迫下载应用，答复《联合早报》询问时，透露上述消息。

据记者登入苹果App Store及安卓谷歌Play Store的SGSecure手机应用评语页面观察，有四五十名用户留言，表示因遵从武装部队长官的指示，才下载该应用，有人甚至声称，若不下载，会被罚在休息日留守军营等。

对此，国防部昨天发文说，全球及区域的恐怖威胁持续不断，是个不可忽视的长期隐忧。配合我国近来大力推行反恐措施，国防部与武装部队实行反恐训练计划，让全体人员掌握相关技能，以做好准备，在恐怖袭击事件发生时得以应急。

国防部发言人说：“计划将分阶段进行，首阶段中，所有人员须下载SGSecure应用，并完成里头的电子学习课程。接下来，我们将让他们进行模拟实况的社区应急训练，让他们有能力在恐袭发生时，保护自己及身边的人。

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