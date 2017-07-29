部分活跃通勤巡逻小组义工将赋予特定执法权

陆路交通管理局将赋予活跃通勤巡逻小组的部分义工特定的执法权利，取缔违规的脚踏车等个人通勤工具使用者。

陆交局总裁鄞云斌今早在一场为答谢活跃通勤巡逻小组义工的午餐会上致词时，宣布上述消息。

他提到，25名活跃通勤巡逻计划下的义工已完成培训，并将获得陆交局发出的授权卡。他们可在发现违规者后，拍下对方的违列行为，抄下个人资料，再将案件转交陆交局处理。

陆交局是在接到活跃通勤巡逻小组义工的反馈后，决定赋予部分义工特定的执法权。鄞云斌说，一些义工反映，他们有时会碰到顽固的脚踏车骑士或个人代步工具使用者，即便多次向他们解释，但仍继续鲁莽行驶。

活跃通勤巡逻小组义工的特定执法权会在活跃通勤法令生效后才实行。

活跃通勤巡逻计划去年4月推出后，至今已成立47个小组，有超过800名义工。

随着国会今年初通过活跃通勤法案（Active Mobility Bill）及修订公路交通法令，售卖不合格电动脚踏车的零售商以及违例改装器材者将面对更重处罚，可罚款最高5000元或监禁最长三个月，或两者兼施。

根据活跃通勤法案，电动脚踏车禁止在人行道上行驶，只准在脚踏车道、共用人行道和公路上使用，违例者可面对罚款最高1000元或监禁最长三个月，或两者兼施。

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