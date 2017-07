榜鹅东路发生罕见交通事故,一辆罗厘撞断限高告示牌,所幸无人在事故中受伤。

据了解,这起事故发生在今天上午11点20分左右,事发地点是靠近榜鹅高架桥、朝淡滨尼快速公路方向的支路,该出口路段仅允许摩托车、汽车通行,限高2.4米。

截至下午4时,事故路段仍处于封闭状态。

Accident on Punggol East (towards TPE) after Punggol Field Walk. Punggol East closed after Punggol Field Walk