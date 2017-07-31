（联合早报网讯）“纳沙”台风侵袭台湾也影响了本地与台湾之间的往返航班，昨天至少有四个航班因此延误，受影响乘客估计至少500人。

《联合早报》根据樟宜机场网站的航班资料统计，昨天从本地飞往台北，及台北飞往本地的航班，有四个航班受影响。捷星航空（Jetstar）向本报证实，昨天公司原定凌晨1时10分，从樟宜机场出发前往大阪，途经台北的3K723班机，及昨晚8时10分从台北抵达本地的3K724班机，都因台风而延误。3K723班机延误超过5小时，至昨早6时15分才从本地出发。3K724则延误约4小时，约今天凌晨12时才抵达本地。

捷星航空发言人说：“公司向来都把客户及机组人员的安全，放在第一位。我们会继续观察天气情况，并向客户传达最新的消息。”

“纳沙”台风肆虐，前天（29日）也影响新加坡航空公司多达四个航班，估计影响约520名乘客。当中，飞往台北的新航SQ876及SQ878航班，分别从原定的前早8时20分及11时55分起飞时间，延误至前晚10时30分及昨早9时才起飞。

从台北回返本地的航班方面，新航SQ877原定前晚7时15分抵达，但延至昨早9时零7分。SQ879抵达时间则从原定前晚10时10分，延至昨晚7时59分。

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