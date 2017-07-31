最高法院上诉庭公众席爆满 旁听陈清木对民选总统制上诉

大批公众星期一出庭旁听陈清木质疑总统选举法令修改的上诉，但只有首55名早起的鸟儿得到票，能够进入庭室第一手了解上诉审讯。

除了55名公众，另有约三十人在排队，希望获得入门票的公众若缺席或提早离开，能随时补上。

提出挑战的陈清木医生已经抵达最高法院大厦，工人党主席林瑞莲也出现，但她似乎没有入门票。

陈清木医生质疑总统选举法令近期修改不合法。他认为，国会应从首位民选总统王鼎昌开始计算，为计算启动“保留选举”的第一任总统。他于今年5月入禀高庭，要求法庭裁定计算启动保留选举的首任总统应是由新加坡人民选出并任期达六年的总统，因此总统选举法令修正后从黄金辉开始计算是不合法及无效的。然而，他的诉求被驳回。

高庭裁定，国会今年修正总统选举法令，把前总统黄金辉列为启动“保留选举”机制的第一任总统，并非不合法、无效或有违宪法。国会不但可以选择要从哪一任前总统开始算起，选择也不必局限于前总统必须是民选。

去年11月国会通过修宪法案，对总统选举制度作出多项修改。其中一个重要的改变是，政府推行“保留选举”机制，即若最近五届的总统中都没有某个种族的代表，下一届总统选举就保留给该族的候选人。

政府决定由首位行使民选总统权力的黄金辉，为计算启动"保留选举"的第一任总统。黄金辉过后的历任民选总统依序为王鼎昌、纳丹（两任）和陈庆炎总统。由于我国过去五任总统都不是马来族，所以下届选举保留给马来族群的候选人。

这意味着参加上届总统选举的陈清木医生（77岁），无法角逐今年9月的总统选举。

最高法院上诉庭星期一审理陈清木医生的上诉，五司为大法官梅达顺、朱迪柏拉卡斯法官、庄泓翔法官、蔡利民法官及加南拉美斯。

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