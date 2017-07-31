咖啡店助手砍死食客 判监八年

（联合早报网讯）食客不满咖啡店采取自助式服务，因茶水摊员工拒为他送饮料而在店里丢盘推椅子，结果这一闹却让他了丢命。

咖啡店助手许统明（51岁）用菜刀砍死食客洪吉杰（37岁），他承认一项误杀控状，今天被判入狱八年。

去年2月25日凌晨约1时55分，洪吉杰到后港3道第23座组屋楼下的咖啡店吃夜宵。同一时间，已下班的许统明则留下来喝酒。

洪吉杰在咖啡店入口处见到一名咖啡店员工，他点了一罐汽水要对方送到他用餐的桌子，不过职员通知他说咖啡店过了晚上11时后采取自助式服务。洪吉杰听了很不高兴，他大声向另一名打理茶水摊的员工张聪明点饮料。

张聪明同样请洪吉杰自己到档口买饮料。洪吉杰吃完后见饮料还没到于是大发脾气，把盘子扔在地上还推倒椅子，他之后质问张聪明：“你不想做我的生意？”

洪吉杰过后看见许统明，问许统明为何瞪着他。许统明向洪吉杰道歉，解释他没有瞪着他，洪吉杰骂了一堆粗话跟着离开咖啡店。

案情显示，许统明这时到其中一个摊位拿了把菜刀，不顾张聪明劝告，执意要追出去进一步向洪吉杰解释咖啡店的自助服务规定。许统明和洪吉杰在附近的电梯口发生争执，洪吉杰打了许统明一拳，许统明气不过拿出刀子往对方颈项砍去。

洪吉杰的脖子有一道20公分长，五公分深的伤口，失血过多丧命。许统明过后分别向张聪明和哥哥透露他砍了洪吉杰，他同日在住家被捕。（人名译音）

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