新柔地铁系统2024年底前通车

连接新加坡和柔佛新山的新地铁线将在2024年12月31日前投入服务，到时公众便可搭乘地铁快速往返新柔两地，避开新柔长堤或第二通道关卡的拥塞交通量。

马新依斯干达特区（Iskandar Malaysia）部长级联合委员会今天在新山举行第13次会议，由马来西亚首相署部长阿都拉曼达兰与我国基础建设统筹部长兼交通部长许文远联合主持。

双方过后发布联合声明说，新马两国将在今年底前，就新柔地铁系统（Rapid Transit System，简称RTS）签署双边协定。

两国政府已同意，这条新地铁线将在2024年12月31日前通车，预计每个方向、每小时可接载多达1万名乘客。

此外，双方政府也将各自委任一家基建公司，负责资助、兴建、拥有、维修及翻新境内的基础设施和地铁站。

两国政府也将联合委任一家经营业者负责经营、维修和翻新地铁营运资产如列车、轨道和系统等；这家经营公司预料将由SMRT企业和马来西亚国家基建公司Prasarana的合资公司组成，两家公司目前正洽谈有关事宜。

最终成立的合资经营公司将负责制定和收取车资。

在新柔地铁线通车后，往返兀兰和新山中心的短程火车服务将停止运作。

李显龙总理在去年底同马来西亚首相纳吉举行非正式峰会后透露，双方同意建造一座横跨柔佛海峡的高架桥，连接新柔地铁系统。

这条新地铁线将与兴建中的汤申—东海岸线（Thomson-East Coast Line，简称汤东线）最北端的兀兰北站衔接，新山的终站则设于武吉查卡（Bukit Chagar）。

以后要到新山的乘客在靠近共和理工学院的兀兰北站下车后，可直接前往新马两国联设的关税、移民及检疫设施办理通关手续，然后便可搭地铁到武吉查卡终站。

抵达新山后，乘客不用再办通关手续，可直接出站。从新山搭地铁来新加坡的乘客也是如此。

从2019年至2024年底分五个阶段通车的汤东线是我国第六条地铁线，共有31个地铁站。全面通车后，它每天的乘客量估计达100万人次，有助减轻南北与东西线的客流量。

为取得规模经济效益，新柔地铁系统将采用与汤东线相同的信号及通讯系统及列车。

新马两国是在2010年宣布兴建新柔地铁系统，并在隔年展开工程研究，有关计划原定2018年前完工。（李静仪 柔佛依斯干达特区报道）

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