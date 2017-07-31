国土防卫训练学院正式启用

为应对国土防卫安保需求而设的国土防卫训练学院今天正式启用。这个新机构将负起新加坡武装部队在役和战备军人的训练工作，让武装部队与内政团队在反恐事务上更紧密配合。

国防部第二部长王乙康今天在金文泰军营为国土防卫训练学院（Island Defence Training Institute，简称IDTI）主持启用仪式并致辞时指出，我国面对严峻的恐怖威胁，武装部队需不断提升与内政团队等安保机构的相互操作能力，才能应对挑战。但要确保这方面的准备工作有持续性，就必须设立一所卓越中心，为服役人员提供培训，让他们拥有反恐和国土防卫工作所需的技能和科技。

“国土防卫训练学院将让各单位发展能力，利用和结合最新科技，加强他们在国土安全行动中的能力和效率。”

武装部队和内政团队定期进行联合演习，测试应对恐袭事件的作战反应。武装部队教官过去几个月里也参加警察部队的课程，熟悉警方在处理公共安全事件的程序。

国防部长黄永宏医生一个月前在军人节访问中宣布设立国土防卫训练学院，训练在役和战备军人担任国土防卫和国土安全任务，加强我国应对恐袭的能力。

国土防卫训练学院由新设的国土保卫军训中心（Homeland Security Training Centre）及由其他训练学院重组转设而来的国土防卫军训中心（Island Defence Training Centre）、保卫与军警职业学校（Security and Policing Vocational School）及保卫与军警领袖学校（Security and Policing Leadership School）组成。

其中，国土保卫军训中心每年可训练多达1万8000名军人担任国土安全任务，其他三个中心和学校则可训练多达1万5000人担任国土防卫工作。

国土保卫军训中心的训练长达七天，内容包括模拟情境与国土安全行动实弹射击、搜查程序、法律权限及伸缩式短棍操练。其中模拟情境训练采用国土安全任务中可能发生的恐袭情境，如商场巡逻和关卡边防检查，锻炼士兵的临场判断能力。

国土防卫训练学院设于第二人民卫国军（2 PDF）旗下。该部队指挥官迪奈什上校指出，国土防卫训练学院是国家安全架构的重要元素。

他说：“设立国土防卫训练学院合乎时宜，它所切合的是一个重要领域，让我们的士兵在派往公共场合执行任务前接受良好训练。”

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