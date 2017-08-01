上诉庭今审理城市丰收案相关法律问题 公众凌晨2时排队领票

最高法院上诉庭今早10时审理与城市丰收教会失信案相关的法律问题，有公众为进入庭室旁听审讯，早在凌晨2时就到最高法院大厦外排队领票。

据了解，最高法院以先到先得的方式发票，清晨6时许所有55张票都已派发完毕。排队索票的公众，大部分为城市丰收的教友。

虽然案件10时才开审，但早上8时许就有公众陆续入席。早上9时，已有十多二十名公众在庭内等候。

案件回顾

城市丰收教会精神领袖康希（52岁）、副手陈一平（44岁）、周英汉（57岁）、黄玉音（40岁）和林岭恒（49岁），在2007年至2009年以教会认购两家公司总值2400万元的债券，用建堂基金为康希妻子何耀珊制作英语唱片，确实构成失信罪。

陈一平、周英汉、黄玉音及陈绍云（41岁）为了掩饰罪行，过后再挪用2660万元公款来制造债券被赎回的假象，并在过程中做假账欺骗审计师。

六人于2012年被控，经过两年半的审讯，他们在2015年底被判罪成和坐牢，刑期介于21个月至八年，当中以康希的刑期最长。

控辩双方之后提出上诉，案件去年9月交由最高法院上诉庭法官赵锡燊、高庭法官吴必理和陈成安组成的三司审理。

裁决今年4月7日出炉，三司以二对一的决定，判六名被告减罪和减刑。

赵锡燊和吴必理法官指出，控方选择以刑罚最重、门槛最高的刑事法典第409节失信条文进行提控，却无法证明康希等人是控状中所指的“职业代理”。

两名法官认为，康希等人所面对的失信罪，应属于刑罚较轻的第406节条文，因此改以这项条文定罪，被告们的刑期也几乎减半，介于七个月至三年半。

总检察署三天后发表文告，指本案具有涉及公众利益的法律问题，因此将案件提交最高法院上诉庭，要法庭澄清失信罪条文中的“代理”定义。

最高法院上诉庭五司审案

案件由上诉庭法官潘文龙、朱迪柏拉卡斯以及高庭法官洪素燕、罗赐安和蔡利民组成的五司审理。

如果上诉庭接受控方立场，即康希等人是教会“代理”，法庭将会恢复被告们原本较严重的失信罪名，刑期料也会加长。

按照司法程序，无论裁决结果如何，控辩双方已不能再采取进一步的法律行动。

除了周英汉之外，其他五名被告已在4月21日入狱服刑。

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