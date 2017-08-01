康希头发斑白现身庭室

康希服刑三个多月，今早一头白发现身最高法院上诉庭。

最高法院上诉庭今早审理与城市丰收教会失信案相关的法律问题。

唯一一名未入狱服刑的被告周英汉，在妻子陪同下于早上9时40分左右步入庭室，神情自若。

大约10分钟后，教会牧师康希被庭警押上被告栏。

今年4月21日到国家法院报到入狱时，康希的头发双鬓灰白，如今已整头白发，看上去苍老些许。不过，穿着紫色囚衣的康希精神看来不错，坐在公众席的教友向他挥手打招呼时，他也微笑挥手回应。康希的妻子何耀珊并没有到法庭听审。

康希等六名被告再次“齐聚一堂”，他们在等待开审时有说有笑，不时也对着公众席比手画脚，尝试与认识的人沟通。

没有化妆的黄玉音，少了以往的光鲜亮丽。审讯过程一直陪伴在她身边的丈夫，今早也到法庭听审。

六名被告当中，陈绍云的刑期最短，为七个月。

据了解，刑期将满的她可被纳入“居家宵禁计划”（Home Detention Scheme），但因为案件未了结，所以她仍在狱中服刑。参与居家宵禁计划的囚犯可在家中完成上至12个月的刑期，让家人与社区协助他们更好地重新融入社会。

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