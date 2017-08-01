年轻女子夜店狂欢后被轮奸 三男子今被控

年轻女子一夜狂欢后随在夜店认识的男子回酒店，她只答应与一人欢爱，男子的三名朋友却趁她睡着后对她霸王硬上弓。

涉嫌轮奸女子的三名越南裔英籍被告孔心成（22岁，美容师）、武泰山（24岁，美甲师）和黎迈克尔（24岁，午夜）今天在高庭受审。三人各面对一项强奸控状，此外，孔心成和武泰山也各被控一项指侵女子下体的罪状。

女子案发时22岁，来自马来西亚，是一名行销公关。

根据控方的开庭陈词，去年9月10日午夜时分，女子和朋友到Zouk夜店去。她在那里结识了男子理查德（24岁），与对方有说有笑还一起跳舞。当时理查德的一群朋友也在场，包括三名被告。

当晚女子和理查德回到理查德下榻的卡尔登酒店（Carlton Hotel），凌晨2时30分左右两人开始在房里发生关系，带有醉意的女子之后在理查德的臂弯中睡去。理查德在凌晨约4时让孔心成进入房里，他跟着离开留下孔心成和女子。

控方指孔心成强奸了女子后，凌晨约4时25分走出房间。武泰山随后走进房里强暴女子，直至凌晨约4时50分，之后换黎迈克尔进房。女子醒来时惊见遭黎迈克尔强奸，她与对方发生激烈争执，黎迈克尔甚至谎称他就是跟女子一起回酒店的人。

女子告诉查案人员，她睡着后虽然感到性交的快感，但是她一直以为与她在一起的是理查德。

案件下午续审。

免费试阅14天