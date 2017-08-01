泛岛快速公路高架桥坍塌事故调查预计10月完成

泛岛快速公路高架桥坍塌事故的调查预计今年10月完成。

交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生在国会上答复议员询问时指出，陆路交通管理局正同人力部和新加坡建设局合作，调查结构坍塌的导因。虽然初步调查显示事故是因承托预制横梁的枕梁（corbel）移位所致，但须待调查结束后才能了解枕梁为何移位。

出事工程于去年第一季展开，预计2020年首季竣工，工程由胡金标建筑私人有限公司（Or Kim Peow Contractors Pte Ltd）承包。该公司因两年前触犯工作场所安全与卫生法令，导致一死三伤的工业意外，日前被人力部罚款25万元。2015年的工业意外发生在杨厝港立交桥。

问及陆交局为何让胡金标建筑私人有限公司赢得承包商合同，蓝彬明指出，陆交局在评估该投标书时，有关杨厝港立交桥致命工业意外的调查仍在进行中，因此，当局没有马上取消胡金标建筑私人有限公司竞标工程的资格，但在安全表现的评分上，给予了低分。

“但胡金标建筑私人有限公司也提出了最低的竞标价，过去10年内，在完成类似设施建设工程具良好记录，获得整体最高分，因此获颁合约。”

樟宜东路上段通往泛岛快速公路的支路，上月14日凌晨约3时30分发生坍塌事故，造成1死10伤。

免费试阅14天