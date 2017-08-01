建筑维修与分层地契管理（修正）法案一读

（联合早报网讯） 傅丽云

建筑维修与分层地契管理（修正）法案，今天在国会由国家发展部第二部长李智陞提出一读，旨在加强管理和维修分层地契项目（包括公寓、综合项目、工业大厦和办公楼的集体拥有私人建筑物）的法律框架，改善和澄清相关条例。

一些对私宅居民有影响的修正条文包括，如果他们为了孩童等安全理由，要安装安全结构（如阳台窗花）或设备的话，只要设计符合建筑物外观和专业需求，大厦管理委员会日后不得阻止。

另外，为了确保有足够监管。修订条文也将限制管委会理事不得身兼二三职（主席、秘书和财政）。

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