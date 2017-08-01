城市丰收教会副手案的法律问题 最高法院上诉庭择日定夺

最高法院上诉庭星期二聆听了近五个小时的陈词后，宣布择日对控方就城市丰收失信案提出的法律问题作出裁决。

最高法院上诉庭审理与城市丰收失信案相关的法律问题，并罕见地安排五司审案。五司由上诉庭法官潘文龙、朱迪柏拉卡斯以及高庭法官洪素燕、罗赐安和蔡利民组成。

控方提出了两道法律问题：

1）刑事法典第409节失信条文中的“代理”，是否只是指一名职业代理人，即一个向大众提供代理服务并以此赖以为生的人?

2）一个被托付财物或可代为掌控财物的机构董事、慈善团体管委会成员或要员、社团人员，是不是如同刑事法典第409节条文所说的从事代理生意？

至于辩方，林岭恒、陈一平、黄玉音和陈绍云的代表律师向法庭提呈了联合书面陈词。律师团队表示，审理上诉案的其中两名法官的裁决是正确的，被告们并不是以“职业代理”的身份受托掌控教会基金。此外，刑事法典第409节条文明确提到“银行人员、商人、中介、经纪、律师”，这些角色都涉及对外关系，而非像一家公司和董事之间的内部关系。

律师也强调，教会管委会成员不受薪，不是“职业代理”，不符合刑事法典第409节条文的定义。

针对控方提出的第二个问题，律师表示，五司应该只回答一个慈善团体或社团的管委会成员或一家公司的董事是否能说是“从事代理生意”的问题，而且答案应该是“不”。控方在之前的司法程序中都没有提及“慈善团体要员”和“社团人员”的概念，现在让控方提出这些课题会是在滥用司法程序，对被告们不公平。康希和周英汉的立场与其他四名被告相同。

教会牧师康希等人原本被控第409节条文的“严重失信罪”，指他们以代理人身份共谋挪用受托于其中三人的建堂基金。第409节条文是刑事法典四个失信条文中刑罚最重的，可判坐牢长达20年或终身监禁。

高庭在审理上诉案时，三司中的两名法官赵锡燊和吴必理指控方无法证明康希等人是控状中所指的“职业代理”，认为被告们所面对的失信罪应属于刑罚较轻的第406节条文，因此改以这项条文定罪。康希等人的刑期也随之几乎减半，介于七个月至三年半。

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