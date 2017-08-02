（联合早报网讯） 在银行股的推动下，美国股市周二收高，道琼斯工商指数连续第五个交易日创历史新高，逼近2万2000点。

道指涨0.33%，报2万1963.92点；标普500指数起0.24%，报2476.35点；纳斯达克指数上扬23%，报6362.94点。

海峡时报指数昨天收报3338.20点，起8.68点。全场总成交量计26亿9020万股，总值12亿9720万元。全日股价升多跌少，上升股250只，下跌股191只。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

1.持凯利板挂牌公司mm2亚洲（mm2 Asia）宣布从本月7日早上9时开始，在新加坡交易所主板挂牌。

2.星狮物流工业信托（Frasers Logistics & Industrial Trust）完成收购澳大利亚五个工业房地产项目，总额为大约9330万澳元（约9980万新元）。该信托将在较迟时候收购另外两个项目史丹利百得（Stanley Black & Decker）及Clifford Hallam的设施。

3.K1创业（K1 Venture）截至今年6月30日的2017财年全年净利同比上升6.7%，至1亿4998万元。营收同比下跌51.7%至9416万元。每股盈利为34.63分，比去年的32.45分稍高。公司宣布派发6.5分的股息。

4.市场消息说，来宝集团（Noble Group）已支付一笔2020年到期债券的票息,款额约4000万美元。

来宝上周宣布资产脱售计划，及将蒙受高达18亿美元的季度亏损，市场人士因此密切关注来宝是否支付上述票息，以评估其偿债能力。

来宝的2020年到期债券总额12亿美元，票息率为6.75％，上述票息预定的支付日期是7月29日。上个月，来宝延迟支付永久债券的票息，引发一轮抛压。

5.挪拉电讯（Nera Telecommunications）获得重复客户总值1490万元的新合同。该公司昨天发布文告说，加上这项最新合同，公司总订单额已超过1亿2000万元。

6.胜达科技（Datapulse Technology）将以5350万元脱售其坐落在大成通道（Tai Seng Drive）15A的六层楼工业建筑，预料可从交易中取得4450万元的净收益。

7.辉联集团（Vibrant）持有31％股权的辉联浦城以1亿7640万元人民币（约3564万新元），在重庆购入21万7788平方米土地。这幅50年地契的土地将重新发展成一座物流分销中心。

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