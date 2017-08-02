电动脚踏车须在明年2月1日前注册

（联合早报网讯）本地电动脚踏车的注册工作将从8月14日起展开，车主须在明年2月1日之前为电动脚踏车注册及挂上车牌。

陆路交通管理局今早发文告说，此举是要加强取缔鲁莽骑行及使用不合格器材的违例者，保障行人和其他公路使用者的安全。

陆交局规定，为电动脚踏车注册的车主须满至少16岁。

现有车主可使用个人的电子政府密码（SingPass）或商业电子政府密码（CorpPass/EASY），上网（www.onemotoring.com.sg）输入电动脚踏车上的陆交局认证标签号码，为电动脚踏车注册；也可携带相关身份证件和认证标签号码，到任何邮政局注册。

至于全新的电动脚踏车，则须送往陆交局授权的检查中心，让工作人员检查、批准及系上橙色的认证标签，检查中心也会帮忙注册。

在11月30日前注册的车主可免费为电动脚踏车注册，在这之后，每辆电动脚踏车得支付50元的注册费。完成注册后，车主须在三天内在电动脚踏车后方挂上车牌号码。

在旧条例下通过批准、已系上蓝色认证标签的电动脚踏车须在明年1月31日前注册。在这之后，只有系上橙色认证标签的电动脚踏车可允许注册。

陆交局提醒，在期限后仍保留或在公路和公共路径使用未注册电动脚踏车的初犯者，可被罚款最高2000元或监禁最长3个月，或两者兼施。

若被发现使用没有有效车牌号码的电动脚踏车骑士，初犯可罚款最高1000元或监禁最长3个月，或两者兼施。

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