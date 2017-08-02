政府拨款1000万元 强化中医药领域

中医药在应对国人医疗需求方面扮演着重要的辅助性角色，为进一步强化这个领域的发展，卫生部将拨款1000万元资助本地展开更多与中医药相关的研究，以及提升中医药专业人才的能力。

与此同时，当局也有意在不久的将来，把鼓励中医师和针灸师继续学习的中医自愿延续教育课程(Continuing Traditional Chinese Medicine Education，简称CTE)，改为强制性课程，要求所有注册中医师，每年必须取得一定的学分，才能更新执照。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长徐芳达今早在南洋理工大学生物医学和中医学双学位毕业典礼上，做出上述多个宣布。

徐芳达致词时说，为能进一步善用中医药知识从而为病人提供更好的照料，卫生部将在未来五年，为现有的中医药科研津贴计划(Traditional Chinese Medicine Research Grant)，再拨款500万元，鼓励中医药领域、公共医疗机构与高等学府之间展开更多研究项目。

这项计划除了继续支持临床方面的研究外，当局也扩大研究范围，鼓励中医师、医生与研究员就太极、八段锦等中国传统运动、中医推拿，中医草药以及其他与医疗相关课题展开研究。最终目的是希望能提升国人健康、避免患病的同时，也希望能改善现有病人的病情。

除了支持中医药领域的科研项目外，确保中医药业者不断强化自身专业水准、与时并进也同等重要。

为此，卫生部也将拨款500万元设立新的中医药发展津贴计划(Traditional Chinese Medicine Development Grant)，着手提升本地中医药领域的专业水准与中医药专业人士的能力。

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