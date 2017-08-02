国民服役警员向组员扣下扳机

刚升任巡逻队组长的国民服役警员欺负新进组员，拿配枪朝对方扣下扳机，把新人吓得惊慌失措。

被告蔡贾斯丁（21岁，简称贾斯丁）被人举报后，还要在场的几名组员替他掩饰。他案发时是一名国民服役警员，被调派到公共交通保安指挥处（TransCom）。他今天承认一项造成他人惊恐抵触防止骚扰法令，和一项给予警方假资料的罪状，被判入狱两个月。

去年3月5日下午，第一天当B队组长的贾斯丁带领其他四名国民服役警员一起外出巡逻，包括舒克里（21岁）在内的两名组员是第一次巡逻。

当天晚上约7时15分，贾斯丁等人到武吉士地铁站的警察室休息，他趁机向其他人分享所谓的“B队文化”，那就是新人必须做伏地挺身和跳跃动作等。贾斯丁于是指示舒克里做伏地挺身，之后抽出舒克里的警棍放在他背上，警棍很快掉落在地上。

舒克里因感到害怕不得不服从，而这一幕被副组长偷偷用手机录了下来。

案情显示，舒克里之后从枪套里拔出手枪，当着舒克里的面倒出五发子弹。他偷偷把其中一颗子弹握在手中关起弹匣，另外四颗则放在桌子上，之后骗舒克里说弹匣里装有一颗子弹。

贾斯丁这时朝坐下的舒克里开枪，舒克里吓得跳了起来，大声阻止贾斯丁。

贾斯丁欺负新人的视频之后流传出去，其中一名国民服役警员看见后通知上级。

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