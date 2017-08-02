中央肃毒局破获约15万元毒品

（联合早报网讯）中央肃毒局展开扫毒行动，逮捕六名涉毒者，破获超过两公斤海洛英、一些“冰毒”和埃利敏5号药丸，市值估计约15万元。

根据中央肃毒局文告，执法人员在昨天展开的行动中，跟踪42岁的新加坡籍涉嫌运毒者，并发现他接载35岁的新加坡籍男子到樟宜一带的一个停车场。

这名35岁男子过后在附近的咖啡店，与两名分别为23岁和27岁的马来西亚籍男子碰面。这名35岁男子不久后拿着一个背包离开咖啡店，肃毒人员将他逮捕后，在背包中找到约1360公克的海洛英。

另一组执法人员也迅速逮捕两名马国籍男子，并在他们身上起获2400元财物。

执法人员过后突击35岁男子在樟宜路附近的藏匿处，逮捕两名本地男子，他们是42岁男子和61岁的涉嫌吸毒者。肃毒人员在单位中起获约280公克海洛英和16公克“冰毒”。

该名42岁男子驾驶的汽车中，也被发现藏有约450公克海洛英，他在兀兰弯的住处则有30公克海洛英、三颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸和一些吸毒器具。执法人员也在42岁男子的住处逮捕了42岁新加坡籍女涉嫌吸毒者

所有嫌犯仍在接受调查。

在滥用毒品法令下，贩运超过15克二醋吗啡（海洛英的违禁成分，也称纯海洛英），一旦罪成，可被判处死刑。

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