执法单位加强国庆庆典保安措施

（联合早报网讯）卡车撞入人群的恐袭事件频发，警方今年将加强国庆庆典保安措施，为滨海湾浮动舞台附近的人潮聚集点增设混凝土路障。

恐怖主义威胁步步逼近我国，负责国庆庆典保安和紧急应变工作的武装部队、警察部队、民防部队和志愿组织心件工程（Heartware Network）今年也提高警惕，全面加强国庆庆典的保安措施。

在国庆庆典期间，除了浮动舞台观众席上的近2万5000人观众，滨海湾一带预计也将聚集数万名前来观看烟花表演的公众，这也为国庆庆典带来不少安全隐患。

在公共秩序法令下，国庆庆典被列为特别活动，在活动场地滨海湾浮动舞台周围的滨海广场、新加坡摩天观景轮，和丽思卡尔顿美年酒店一带被列为保安森严的特别区。

离浮动舞台较远的来福士城、尼诰大道、滨海堤坝一带则被列为戒备程度相对较低的特别活动区。

在往年的表演中，警方一般只在特别活动区内设置混凝土路障，目的是阻挡活动场地的主要车辆出入口，避免载有爆炸物的车辆强行进入表演区。

但今年，警方把混凝土路障的设置区进一步扩大至距离较远的特别活动区，以避免不法之徒在人潮拥挤的地区展开袭击。

此外，尽管今年浮动舞台的观众比起去年减少超过一半，但武装部队、警察部队、民防部队和志愿组织心件工程组成的保安团队人数并未减少，仍有5000多人将在现场展开保安工作。

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